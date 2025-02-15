Пенсионерам рассказали о праве получать надбавки к пенсиям

Пенсионеры в РФ могут получать повышенные выплаты в зависимости от места своего проживания, прошлого места работа и так далее. Об этом сообщил Никита Чаплин, депутат Государственной Думы. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению парламентария, районный коэффициент может заметно изменить размер пенсии. Он может учитываться для компенсации сложных условий проживания из-за климата. К примеру, в Москве нет районного коэффициента. А в Салехарде он составляет 1,8. То есть, пенсионер будет получать дополнительно 80% к фиксированной части ежемесячной пенсии.

«Если пенсионер переезжает в регион с более мягким климатом, размер надбавки уменьшается, и наоборот», — указал Чаплин.

Вместо районного коэффициента может учитываться северная надбавка, если человек отработал необходимое количество времени в северных регионах страны. Пенсия за счет нее будет увеличиваться в 1,5 или 1,3 раза. Одновременное применение северной надбавки и районного коэффициента невозможно.

Льготы также получают те, кто отработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве, ликвидаторы-чернобыльцы, Герои Труда и ветераны. Всем пожилым людям старше 80 лет полагается удвоенная часть фиксированной пенсии в качестве надбавки за возраст.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении правил сбора средств на капитальный ремонт домов. Теперь, если сбор средств падает ниже 60% от необходимой суммы, то фонд капитального ремонта переходит на счет регионального оператора, который обеспечивает сборы. Раньше такой порог находился в районе 50%. Изменение правил призвано повысить сбор денег для ремонта зданий.