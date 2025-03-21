В Мордовии депутат нашел способ не платить за «коммуналку» пенсионерам

Депутат из Мордовии Сергей Вдовин предложил нестандартное решение для пенсионеров, столкнувшихся с ростом цен на коммунальные услуги, — чиновник предложил им продать квартиру, пишет телеграм-канал Mash. Источник также опубликовал соответствующее обращение политика во время общения с гражданами.

По словам Вдовина, пенсионерам стоит рассмотреть возможность продажи своей жилплощади в качестве решения проблемы с увеличивавшимися расходами за отопление, воду, газ, электричество и так далее.

По информации Mash, сам Вдовин имеет значительные активы, включая три земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м, жилой дом площадью 400 кв. м, дачу, гараж на 48 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser.

За 2022 год, согласно данным из декларации о доходах, Вдовин заработал 7,2 млн руб., включая 3,3 млн руб. с основного места работы.

В интернете пользователи сочли рекомендацию Вдовина циничными и призвали соответствующие органы обратить на это внимание. Сам депутат эту ситуацию никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что коммунальные платежи в России могут вырасти сразу на 30% в 2025 году.