Пенсионеров могут лишить быстрого доступа к деньгам с ПДС

Ведомство намерено запретить использовать ПДС как обычный срочный вклад, с которого можно в любой момент снять деньги. Речь идет о том, чтобы лишить участников программы, в том числе пенсионеров, возможности немедленно выводить средства, особенно ту часть, которая поступает от государства в виде софинансирования.

По слова Чебескова, власти хотят увеличить срок, в течение которого нельзя будет забрать деньги софинансирования, до пяти лет. По его словам, это не ухудшение условий для граждан, а приведение программы в соответствие с ее главной целью — стимулированием именно долгосрочных накоплений.

«Деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом для долгосрочных сбережений, а не использоваться как краткосрочный ресурс», — отметил замминистра.

Таким образом, если изменения примут, участники ПДС не смогут быстро обналичить средства, внесенные в рамках господдержки. Это коснется и пенсионеров, которые нередко рассчитывают на эти деньги как на подушку безопасности.

Ранее доцент Президентской академии Татьяна Подольская раскрыла пенсионные параметры для мужчин и женщин в 2026 году.