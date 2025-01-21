Пенсионеры смогут получить в феврале дополнительно проиндексированную пенсию

В феврале российские пенсионеры могут рассчитывать на получение проиндексированной пенсии, а также на компенсацию за январь. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия».

По его информации, размер пенсии, который ранее составлял 16 000 рублей, увеличится до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при индексации на 7,3% в январе.

«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — сказал Чаплин.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб также рассказала, что российское правительство с учетом показателя инфляции за 2024 год до 1 февраля может принять решение о необходимости доиндексации страховых пенсий.