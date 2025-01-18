Правительство может проиндексировать страховые пенсии россиян до 1 февраля

Российское правительство до 1 февраля 2025 года может принять решение о необходимости доиндексации страховых пенсий с учетом показателя инфляции за 2024 год, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52%.

А страховые пенсии российских граждан с 1 января повысили на 7,3%.

Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией, добавила Бессараб.

Таким образом, пенсионные выплаты вырастут на 2,22%, заключила собеседница издания.

Ранее россиянам рассказали о возможности получать пенсию после переезда в другую страну.