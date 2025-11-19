Пенсионную систему России ждет новое испытание из-за дисбаланса

Российскую пенсионную систему вновь ожидает серьезное испытание, и тема нового повышения возрастного порога возвращается в публичное поле. Экономист Максим Довгялло прямо заявил, что в рамках действующей солидарной модели это изменение является неизбежным. Суть проблемы заключается в фундаментальном демографическом дисбалансе. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Нынешняя система, где работающие граждане содержат пенсионеров, трещит по швам из-за старения населения и низкой рождаемости. На пенсию начинают выходить многочисленные поколения советской эпохи, а финансирующее их молодежное поколение — значительно малочисленнее. Это создает нарастающий дефицит Пенсионного фонда, который, по мнению эксперта, проще всего устранить именно за счет дальнейшего увеличения пенсионного возраста, искусственно сократив число получателей выплат.

Последствия такого сценария печальны для всех возрастных групп. Нынешним работникам предстоит дольше «содержать» предыдущее поколение, отодвигая собственный отдых. Молодежь оказывается в особенно уязвимом положении: им предстоит работать до глубоких седин в условиях нестабильного рынка труда, при этом их будущие пенсии продолжают обесцениваться инфляцией, а накопительная система не показывает эффективности.

Таким образом, без кардинальной реформы пенсионной системы единственным решением властей остается повторное повышение возрастного порога. Это оставляет гражданам лишь перспективу работать дольше, получая в итоге скромное обеспечение, и надеяться на то, что когда-нибудь государство найдет более справедливый механизм.

Ранее председатель Госдумы Володин опроверг слухи о повышении пенсионного возраста.