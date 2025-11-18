Пенсионные накопления россиян увеличиваются быстрее потребительских цен

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) демонстрируют рекордную доходность в 2025 году. По данным отчета Банка России, опубликованного 18 ноября, за январь-сентябрь 2025 года доходность пенсионных накоплений НПФ достигла 9,7%, а пенсионных резервов — 11,7%, что почти втрое превышает уровень инфляции за этот период (4,2%).

Ключевым фактором такой динамики стали высокие купоны по облигациям, которые составляют основу инвестиционных портфелей НПФ. Все фонды, работающие в системе обязательного пенсионного страхования, и 31 из 32 фондов в системе негосударственного пенсионного обеспечения показали доходность выше инфляции.

На длительном горизонте — с начала 2017 по конец сентября 2025 года — результаты еще более впечатляющие: пенсионные резервы приросли на 83,2%, а накопления — на 79,4% при инфляции в 72%.

Генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова подтверждает: «Доходности пенсионных активов фонда накопительно будут уверенно превышать прогнозный уровень инфляции на горизонте нескольких лет. Мы зафиксировали высокие ставки и повысили доходность по портфелю в целом на годы вперед».

Эксперты отмечают, что даже при ожидаемом снижении ключевой ставки НПФ сохранят способность приумножать сбережения быстрее роста цен за счет диверсификации портфелей и увеличения доли акций.

Владислав Кондрашов из НПФ «ГАЗФОНД ПН» поясняет: «Наша задача — борьба с инфляцией не в каждом отдельном квартале, а на долгосрочном горизонте в 5-10-15 лет. Диверсификация позволяет показывать стабильную доходность вне зависимости от текущего уровня ключевой ставки».

Особый интерес в последнее время вызывает Программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая предлагает не только профессиональное управление и налоговые льготы, но и прямое софинансирование от государства — до 36 тыс. руб. ежегодно в течение 10 лет.

