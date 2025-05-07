PepsiCo подала заявку в Роспатент: компания планирует выпускать энергетики в России

Компания PepsiCo хочет вернуться на российский рынок — она подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда Rockstar, под которым будут выпускаться энергетические напитки. Об этом стало известно Mash.

По информации источника, PepsiCo подала заявку на регистрацию логотипа Rockstar в конце апреля 2025 года. Компания в 2022 году, как и многие другие иностранные бренды, покинула российский рынок.

В 2023 году сообщалось, что PepsiCo планирует вернуться в Россию и продолжить выпускать свою продукцию, однако не под оригинальным названием, а под новым. Отмечалось, что на российском рынке появилась Evervess-Cola — газировка, сохранившая традиционный «пепсикольный» вкус.

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что известные западные компании хотят вернуться в Россию и занимаются регистрацией своего бренда. Так, в апреле сообщалось, что ушедший из РФ бренд люксовой одежды Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте.

Также появилась информация о том, что шведская компания мебели IKEA, покинувшая российский рынок, также зарегистрировала новый товарный знак в России.