Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России. Об этом сообщило РИА Новости, изучив базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Отмечается, что заявка была подана в октябре 2024 года и одобрена в апреле 2025 года. Срок действия знака установлен до 2034 года.

По имеющейся информации, Louis Vuitton планирует расширить свои предложения на российском рынке и ввести в ассортимент ювелирные украшения и бижутерию.

Стоит отметить, что в марте 2022 года Louis Vuitton, как и его конкуренты Hermes и Chanel, закрыли свои бутики в России.

Бренд Louis Vuitton основан в 1854 году Луи Виттоном. Он известен своими изделиями класса «люкс», включая кожаные сумки, чемоданы, обувь, одежду, аксессуары, ювелирные украшения и парфюмерию. Символом бренда является монограмма с инициалами основателя — LV, которая стала одной из самых узнаваемых эмблем в мире.

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