Переводы на контроле ФНС: кому грозят штрафы за регулярные поступления на карту

Налоговая служба готовится получить доступ к движению средств по счетам граждан на постоянной основе. Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, Банк России обяжут передавать в ФНС детализированную информацию о финансовых операциях тех, кого заподозрят в незаконном предпринимательстве или сокрытии доходов. Особое внимание обещают уделить поступлениям, превышающим 2,4 млн рублей в год. Эксперты объяснили изданию gazetametro.ru , кому действительно стоит опасаться штрафов.

ФНС имеет право получать банковские выписки и сейчас, но для этого нужны основания — например, взыскание задолженности или проверка продажи имущества. Раньше такие проверки были точечными. Новый законопроект делает их системными. Просто сменить счет или уйти в другой банк не получится: налоговикам станут известны любые действия — открытие, закрытие счетов, изменение реквизитов.

Кого затронут новые правила

Большую часть россиян нововведение не коснется, считает старший юрист фирмы «Двитекс» Максим Кашаев. Если коллеги скинулись на подарок или родственник прислал крупную сумму — вопросов не возникнет. Налогом облагаются только деньги, полученные за работу, продажу товаров или имущества.

Ключевой критерий, по мнению юристов, — регулярность. «Сами по себе суммы переводов вряд ли будут играть определяющее значение, ключевым признаком будет именно регулярность», — уверен старший юрист МЭФ LEGAL Данил Садовский. Единичные переводы даже крупных сумм не должны вызвать проблем, если это действительно не скрытый доход.

А вот ежемесячные поступления от одного лица могут указывать на сдачу квартиры в аренду. А постоянные переводы небольших сумм от разных отправителей — на оказание услуг или продажу товаров другим физлицам.

Кто попадет в поле зрения

В зоне риска окажутся три категории:

Предприниматели, скрывающие доходы.

Самозанятые, не вставшие на учет.

Владельцы недвижимости, сдающие ее в аренду без уплаты налогов.

Партнер юридической компании Orlova/Ermolenko Дмитрий Парамонов поясняет: получив доступ к движению средств, ФНС будет легко выявлять тех, кто систематически получает деньги на карту. Уже сейчас налоговики могут отслеживать цепочки платежей, выделяя подозрительные операции по заданным параметрам.

Как будут вычислять нарушителей

Даже расчеты наличными или переводы «от знакомых» могут не спасти. ФНС получит данные Росреестра и информацию с онлайн-платформ для аренды. Если налоговая узнает, что доходы не отражены в декларации, гражданину грозят:

штрафы до 40% от суммы долга;

доначисление налогов за несколько лет.

Крупные расходы тоже под колпаком. Парамонов отмечает: уже сейчас инспекторы считают подозрительным пополнение брокерских счетов на крупные суммы или покупку автомобилей и недвижимости без ясного источника средств. Граждане не обязаны докладывать, откуда деньги, — доказывать сокрытие доходов должна ФНС. Но на практике все проще: получив данные от ЦБ, проверяющие могут предъявить зачисленные суммы в качестве налогооблагаемого дохода. И потребовать объяснений. Именно так сейчас работают с зарубежными счетами — по умолчанию все поступления там считаются доходом, пока человек не докажет обратное. Теперь такая же логика может прийти и в Россию.

