«Первичка vs вторичка»: в каких случаях еще есть смысл брать ипотеку

Фото: [ Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

Объем продаж квартир в январе 2026 года будет значительно ниже, чем в декабре 2025 года, при этом у покупателей сократится выбор доступных объектов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

Основными причинами предстоящего спада, по мнению эксперта, являются естественная инертность российского рынка недвижимости, где ценовые изменения происходят достаточно медленно, а также сезонный фактор.

«Январь будет менее активным в плане сделок. Это очень низкий сезон, в отличие от высокого сезона в декабре. То есть выбора квартир у россиян-покупателей будет меньше, а цены и ставки будут примерно на том же уровне, что в декабре (если не случится ничего экстремального в экономике и политике)», — сказал он.

Селезнев подчеркнул, что выбор между арендой и покупкой жилья зависит от множества факторов: региона, города, наличия другой недвижимости, суммы доступных средств, уровня дохода и возраста покупателей.

Эксперт добавил, что при нынешних ипотечных ставках приобретение вторичного жилья часто становится нецелесообразным, делая аренду более предпочтительным вариантом. Однако в некоторых случаях может быть выгодно приобретение первичной недвижимости, если ее цена не является завышенной.

Сравнительный анализ показывает, что аренда жилья в настоящее время значительно экономичнее как ипотеки, так и покупки за собственные средства, особенно для тех, кто умеет грамотно распоряжаться финансами — копить, откладывать и инвестировать.

По данным на октябрь 2025 года, на рынке новостроек было реализовано 253,7 тыс. кв. метров жилья. Совокупная выручка застройщиков достигла 115,4 млрд руб., при этом 64% договоров были заключены с использованием ипотечного кредитования.

В Москве зарегистрировали почти 14 тыс. сделок с готовыми квартирами, что является максимальным показателем с марта текущего года.

Ранее стало известно, что квартиры в премиум-новостройках Москвы достигли рекордной цены в 65,3 млн рублей.