Квартиры в премиум-новостройках Москвы достигли рекордной цены в ₽65,3 млн

Средняя стоимость квартир в столичных новостройках премиум-класса впервые преодолела психологически важную отметку в ₽65 миллионов, сообщили « Известиям » аналитики компании Regions Development. По итогам октября 2025 года этот показатель достиг ₽65,3 миллиона, что на 13% превышает значения годичной давности.

Аналитики отметили, что в октябре 2024 года средняя цена квартир в премиальном сегменте составляла ₽57,8 миллиона. Особенностью текущего роста является его органичный характер, поскольку он не связан с изменением структуры предложения по площади объектов. Средний метраж квартир сохранился на уровне 77,7 квадратных метров против 79,1 квадратных метров годом ранее.

При этом стоимость квадратного метра в премиум-сегменте продемонстрировала увеличение на 15% — с ₽731 тысячи до ₽840 тысяч.

Исследование выявило положительную ценовую динамику и в других сегментах столичного рынка новостроек. Наиболее значительный рост показали объекты массового сегмента, где средняя стоимость квартиры увеличилась на 26% — с ₽14,6 миллиона до ₽18,3 миллиона. В высокобюджетной категории, включающей элитные объекты и новостройки класса делюкс, зафиксирован рост на 22%, а средняя цена достигла ₽356,8 миллиона против ₽293 миллионов годом ранее. Более сдержанную динамику показал сегмент бизнес-класса с ростом на 10% — с ₽27,6 миллиона до ₽30,2 миллиона.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева пояснила, что достижение среднего ценового показателя в ₽65,3 миллиона является закономерным трендом для премиального сегмента, где девелоперы ориентируются на аудиторию с повышенной платежеспособностью. При этом рынок премиальной недвижимости Москвы характеризуется значительной неоднородностью — диапазон средних цен в различных проектах варьируется от ₽18,9 миллиона до ₽470 миллионов, что свидетельствует о широком выборе для покупателей с разным бюджетом.

Ранее стало известно, что к ипотеке готовы лишь при ставках до 12%.