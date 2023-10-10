Первую партию форели в установках замкнутого водоснабжения вырастили в Подмосковье

Подмосковное предприятие «АКВАФАБРИКА» из Наро-Фоминского городского округа вырастило первую партию форели по собственной технологии. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Отмечается, что пилотная партия форели объемом в десять тонн была выращена благодаря уникальным инновационным отечественным разработкам. Команда подмосковной «Аквафабрики» спроектировала системы фильтрации, дегазации и аэрации воды, создающие оптимальные условия для рыбы. Особи, весом в 600 граммов, были выращены за 4 месяца — это на 30% быстрее установленных нормативов.

При этом высокие оценки форели дали не только представители научного сообщества — специалисты Федерального Селекционно-Генетического Центра Рыбоводства Главрыбвода и Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, но и эксперты ресторанного бизнеса.

Таким образом, часть партии была реализована на предприятия по переработке рыбы, другая отправилась в рестораны региона. В дальнейших планах предприятия расширение производства и увеличение объемов в несколько раз, а также разработка совместно с учеными уникальной системы обеззараживания воды с помощью ультрафиолета.

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