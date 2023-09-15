Первый экспортный контракт подписал подмосковный представитель с компанией из Узбекистана

Представители компании АО «РЕТИНОИДЫ» из подмосковной Балашихи заключили первый экспортный контракт с ООО «Наманган Фарм Плант» в рамках бизнес-миссии в республике Узбекистан. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

АО «РЕТИНОИДЫ» подписало контракт на поставку активной фармацевтической субстанции бензилбензоат, которая используется для изготовления лекарственных препаратов, применяемых для лечения заболеваний кожи.

Отмечается, что многоотраслевая бизнес-миссия производителей Московской области, работающих в сфере продуктов питания, строительства и косметики, стартовала в середине недели в Ташкенте и завершится уже сегодня. В нынешней бизнес-миссии принимает участие рекордное количество компаний для такого рода мероприятий — тринадцать предприятий региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона старается делать удобные сервисы для бизнеса.