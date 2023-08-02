Первый этап интеграции региональных и федеральных мер поддержки завершили в Подмосковье

Теперь подмосковным предпринимателям на Инвестиционном портале региона доступна дорожная карта экспортера , включающая услуги цифровой платформы «Мой экспорт». Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Отмечается, что данная дорожная карта, разделенная на пять этапов, поможет компаниям найти любые меры поддержки, которые предоставляет государство, в том числе выйти на экспорт или расширить географию поставок продукции за рубеж.

«Я бы хотела поблагодарить Московскую область за совместную работу, ведь и для региона, и для Российского экспортного центра одна из главных задач — сделать так, чтобы предприниматель мог быстро сориентироваться в том спектре мер поддержки и услуг, которые мы предоставляем», — отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

При этом ожидается, что новый сервис станет полезным как для начинающих экспортеров, так и для компаний, которые уже активно занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья состоит в создании комфортных условий для бизнеса.