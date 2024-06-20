Первый конкурсный отбор на получение грантов ФРП завершился в Подмосковье

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) завершил первый в этом году конкурсный отбор по распределению грантов для промышленных предприятий региона. Так, победителями стали 11 промышленных предприятий, которые получили в общей сложности 15 грантов. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем поддержки составил 130 млн рублей. Средства предприятиям были выданы в рамках субсидирования затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым на развитие производства», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напоминаем, что грантовая программа подмосковного ФРП нацелена на поддержку импортозамещающих промышленных предприятий, инвестирующих в развитие. За счет грантов региональные производители могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым с 1 января 2023 года.

По словам Екатерины Зиновьевой, в текущем году подмосковный ФРП проведет еще два конкурсных отбора по распределению грантов — в сентябре и декабре. А общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП на 2024 год составляет 565 млн рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроется после капремонта в сентябре.