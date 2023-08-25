Разберитесь с собой — и начнете зарабатывать: финансовый эксперт дал важный совет

Финансовая подушка безопасности нужна каждому. Но часто концентрация на экономии, а не на источники прибыли, мешает накопить деньги на отпуск. Чтобы такого не происходило, достаточно внедрить в жизнь две привычки.

Возьмите ответственность

В первую очередь, чтобы улучшить свое финансовое положение, необходимо начать брать на себя ответственность. Это признак зрелой личности, которая умеет зарабатывать желаемую сумму. Такой человек будет думать о том, как заработать, а не как сэкономить. Как следствие, это меняет не только инфантильное мышление на продуктивное, но и денежное положение.

«Деструктивные установки, такие как обиды, страхи, тревоги, чувство вины, сомнения, низкая самооценка становятся препятствием на пути к взрослой позиции. С ограничивающим мышлением человек не верит в свои силы и думает, что он не заслуживает больших денег. Чтобы преодолеть это, следует задать себе соответствующие вопросы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

В частности, почему есть неуверенность в своих способностях, что мешает раскрыть свой потенциал, какие плохие убеждения существуют по поводу больших денег, почему считаете, что не достойны лучшего финансового положения. Ответы на них уже помогут начать менять установки.

Успешное окружение

Вторая необходимая привычка для денежной трансформации — окружение и общение со счастливыми людьми, которые умеют брать на себя ответственность, достигают результатов в любимом деле и свободно зарабатывают деньги. Найти их можно в профессиональных сообществах, психологических клубах или на курсах финансового роста.

«В команде единомышленников можно будет перестать бояться действовать, а ошибки будут восприниматься как опыт на пути к успеху. Рядом с такими людьми будет желание реализовываться и начать зарабатывать хорошие деньги», – заключил эксперт.

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