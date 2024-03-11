Первый склад продолжают возводить в индустриальном парке в Домодедово

Первый склад на территории нового индустриального парка «Южный» в городском округе Домодедово готов уже почти наполовину. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход строительных работ. В настоящее время на объекте ведется устройство конструкций надземной части здания, наружных инженерных сетей, кровельные работы, работы по устройству ограждающих конструкций. А завершить строительство объекта планируют к сентябрю этого года.

Отмечается, что в здании предусмотрены встроенные административно-бытовые помещения, зоны погрузки и разгрузки, складская зона ответственного и мелкоячеистого хранения, обработки товаров, размещения офисов и бытовых помещений персонала. Ожидается, что работать объект будет в две смены, а численность сотрудников составит почти тридцать человек.

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