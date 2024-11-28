ВТБ: Центробанк в декабре может повысить ставку до 23%

На декабрьском заседании совет директоров Банка России может увеличить ключевую процентную ставку на дополнительные два процентных пункта, доведя ее до 23%. Как считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, такая ставка может оставаться неизменной на протяжении всего 2025 года, передает ТАСС.

По мнению банкира, высокая ставка отражает «штормовые» условия на рынке процентных ставок. 25 октября совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, что привело к ее рекордному уровню в 21% годовых.

В сентябре регулятор также поднимал ключевую ставку — на один процентный пункт, до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров для обсуждения ключевой ставки запланировано на 20 декабря 2024 года.

В октябре Центральный банк России скорректировал прогноз инфляции на 2024 год, увеличив его с 6,5-7% до 8-8,5%. По мнению регулятора, в результате проводимой денежно-кредитной политики инфляция в 2025 году может снизиться до 4,5-5%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов призвал не создавать избыточных ожиданий относительно дальнейших повышений ставки.