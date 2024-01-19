Песков назвал рискованным вывоз зерна с Украины после окончания зерновой сделки

Любые пути вывоза зерна с Украины «полны риска» после того, как прекратила свое действие так называемая «зерновая сделка», заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не видит никаких оснований для продления черноморской инициативы. Песков подчеркнул, что Россия полностью выполняла свою часть соглашения.

Пресс-секретарь Кремля считает, что страховые компании и судовладельцы должны отдавать себе отчет в том, что, перевозя украинское зерно, они работают с максимальным риском.

Черноморская инициатива, иначе называемая зерновой сделкой, был подписана 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Спустя год Россия вышла из соглашения, так как ее условия, касавшиеся российской части, не соблюдались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что черноморская инициатива по вывозу украинского зерна возобновится сразу после снятия санкций с отечественных компаний в сфере АПК.