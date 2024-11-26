Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times, в которой утверждается, что некоторые американские должностные лица допускают возможность возврата ядерного арсенала Украине, сообщил «Коммерсантъ».

По мнению Пескова, такие предложения исходят от «крайне радикального фланга», заинтересованного в дальнейшей эскалации ситуации.

Когда его спросили, рассматривает ли Кремль угрозу ядерной эскалации после запуска баллистической ракеты «Орешник», пресс-секретарь отметил, что для корректной оценки следует изучить обновленную военную доктрину России и последние заявления президента Владимира Путина.

Он также подчеркнул необходимость анализировать действия стран «коллективного Запада», вовлеченных в конфликт на Украине.

Дмитрий Песков выразил уверенность, что западные страны «хорошо услышали» основные идеи, озвученные Владимиром Путиным после тестирования системы «Орешник». Испытания состоялись 21 ноября, когда российские вооруженные силы нанесли удар по украинскому оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила свою критику в отношении возможной передачи ядерного оружия Украине со стороны президента США Джо Байдена, заявив, что это будет госизменой.