Песков высказался о возобновлении поставок автомобилей из Европы в Россию

Представители европейских автоконцернов не делили официальных заявлений о возвращении на российский рынок, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Решение властей Японии отменить запрет на экспорт в Россию «мягких гибридов» Песков назвал прагматичным и выгодным для Токио.

По словам пресс-секретаря президента, сейчас многие страны, которые ввели ограничения, потом выпускают лицензии, исключающие что-то из перечня этих ограничений. Такая политика, по мнению Пескова, «цинична и прагматична».

Он также отметил, что именно конкуренция позволяет снижать цены.

Важно учитывать интересы российских граждан, чтобы они могли приобретать качественные товары по доступным ценам, подчеркнул он. Власти должны делать все возможное для достижения этой цели, заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что непонятно, зачем Трамп хочет разъединить Россию и Китай.