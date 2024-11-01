Песков: непонятно, зачем Трамп хочет разъединить Россию и Китай

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента США, кандидата в президенты Дональда Трампа о том, что тот в случае своей победы разъединит Россию и Китай.

О таком намерении Трамп ранее сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия и Китай продолжают развивать свое сотрудничество и его цели не связаны с противодействием третьим странам.

По словам Пескова, партнерство между Россией и КНР носит стратегический характер и служит интересам обоих народов. Представитель Кремля выразил недопонимание из-за брошенной Трампом фразы и отметил, что никто не должен мешать важному сотрудничеству двух стран.

Выборы президента США, в которых Трамп участвует в качестве кандидата от Республиканской партии, состоятся 5 ноября. Его оппонентом является вице-президент Камала Харрис, которая представляет Демократическую партию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался о словах Дональда Трампа по ситуации вокруг «Северного потока».