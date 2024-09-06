Петербургское СИЗО «Кресты» выставят на аукцион за миллиард рублей

Комплекс бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге будет продан с молотка либо до декабря 2024 года, или в самом начале 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании «Дом.РФ» Виталия Мутко.

На полях проходящего во Владивостоке ВЭФ-2024 собеседник издания пояснил, что цена вопроса — 1 млрд рублей. Однако более точная стоимость лота станет известна ближе ко дню аукциона.

«Имущественный комплекс бывшей тюрьмы „Кресты“ в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 года — начале 2025 года… Начальная цена объекта может составить около одного миллиарда рублей», — рассказал Мутко.

Современные «Кресты», или СИЗО № 1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, был построен в конце 19-го века. До этого там стояла тюрьма, возведенная во времена Екатерины Великой, как «смирительный дом для придерзостных». В разные времена в стенах изолятора коротали время большевики Анатолий Луначарский, Лев Троцкий, писатель Лев Гумилев и поэт Иосиф Бродский. Там снимался ставший культовым российский сериал «Бандитский Петербург».

Тюремный комплекс состоит из двух пятиэтажных крестообразных зданий с несколькими пристройками. В 2017 году СИЗО было закрыто, а всех заключенных перевели в комплекс «Кресты-2» в Колпине.

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