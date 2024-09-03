В Госдуме призвали сажать террористов за Полярным кругом

Для осужденных в России по статьям за терроризм уголовникам необходимо создать тюрьмы и колонии за Полярным кругом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо парламентария на имя директора ФСИН сообщает РИА Новости.

По словам Сухарева, такая дальняя изоляция поможет избежать распространения среди других заключенных идей экстремистской направленности. В качестве мест ссылки террористов он предложил выбрать архипелаги Новая Земля или Шпицберген. Последний частично управляется Россией и Норвегией.

«Тюрьму с особыми условиями содержания можно создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля», — приводится в письме Сухарева.

В качестве примера депутат привел мировую практику, в том числе тюрьму Бангкванг в Таиланде, Мегиддо в Израиле и печально известную американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.

Ранее сообщалось, что обратившихся к колдунам и гадалкам граждан начнут заносить в базу МВД.