Петербуржцы стали меньше пить: за год продажи водки в Северной столице упали на 4%

В Санкт-Петербурге продолжается устойчивое снижение потребления водки, пишет интернет-издание «Росбалт». В 2025 году розничные продажи этого напитка в Северной столице сократились на 4%.

Доля водки в общем объеме продаж алкоголя сейчас составляет 25,5%. По темпам снижения потребления Петербург уступает только Москве.

Этот тренд отражает долгосрочные изменения в предпочтениях горожан. В 2025 году в Петербурге было продано более 5,35 млн декалитров вина — это вдвое больше, чем водки. Эксперты отмечают, что водка остается напитком старшего возраста, тогда как молодежь выбирает другие категории алкоголя.

История потребления водки в Петербурге имеет глубокие корни. В 1866 году была установлена ее классическая крепость в 40 градусов. В 1894 году в городе открылись казенные винные лавки.

В 1914 году продажа крепкого алкоголя была запрещена вообще, а возобновилась лишь в 1925 году. С 1990-х годов сфера торговли водкой перешла в частные руки.

Особенность Петербурга — влияние туристического потока. Ежегодно город принимает миллионы гостей, что неизбежно сказывается на статистике. В питейных заведениях доля заказов водки достигает 60-70%, однако она не приносит основную прибыль. Туристы охотнее пробуют другие напитки, а местные жители постепенно отказываются от крепкого алкоголя в пользу вина.

Таким образом, снижение продаж водки в Петербурге — не временное явление, а отражение глобального изменения потребительской модели. Город становится ярким примером того, как традиции уступают место новым предпочтениям.

Ранее сообщалось, что цены на водку в России за год выросли на 16%.