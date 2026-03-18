Цены на водку в России за год выросли на 16%: эксперты назвали основные причины

За последний год цены на водку в России выросли на 16,08%, пишет «Коммерсантъ». Сейчас литр крепкого напитка в среднем стоит 948 рублей 48 копеек.

Основные причины подорожания — увеличение акцизов, а также повышение стоимости сырья и упаковки. Акциз на алкоголь крепостью выше 18% вырос на 11,4%, а минимальная розничная цена (МРЦ) на водку поднялась на 17,1%.

Кроме того, производители столкнулись с подорожанием логистики и комплектующих. Цены на сырье и упаковку за год увеличились на 3-7%. Выросли и расходы на так называемые «услуги разлива».

На фоне роста цен меняется и структура спроса: границы между категориями размываются, и потребители все чаще переходят на премиальную продукцию. Доля водки в сегментах суперпремиум и премиум увеличилась, а экономсегмент заметно сжался.

Участники рынка прогнозируют, что переход на новые цены завершится до конца марта. В третьем квартале вводится новая схема оплаты спирта, поэтому финансовая нагрузка компаний может заметно увеличиться.

Ожидается, что дальнейший рост цен приведет к снижению общего потребления водки на 2-3%, причем основной удар придется именно на бюджетные марки. При этом эксперты отмечают, что рынок водки остается стабильным и мало зависит от внешних факторов.

