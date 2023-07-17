Пищевые предприятия Подмосковья обменялись опытом

Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области организовал мероприятие среди пищевых предприятий на площадке ООО «Калининградхлеб». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководители, менеджеры и специалисты компаний: ООО «ТОПФУД», ООО «РБК», ООО «Европродукт». Участники ознакомились с работой предприятия «Калининградхлеб» и, в частности, с ходом реализации проекта на участке «Производство изделий из слоеного теста», а также на тиражируемом участке «Упаковка мелкоштучных изделий».

Участникам встречи были представлены итоги реализации проекта и достигнутые результаты в цифрах: за прошедшие 8 месяцев на эталонном участке производительность возросла до 135%. А в этом и последующих годах «Калининградхлеб» ставит перед собой задачу продолжить обучение основам бережливого производства сотрудников всех подразделений. Тиражирование проектов по повышению производительности и внедрению улучшений будет расширено на все участки предприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.