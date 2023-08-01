Пять земельных участков арендовали в Ступино почти за 16 миллионов рублей по итогам торгов

Пять земельных участков почти за шестнадцать миллионов рублей реализовали в городском округе Ступино по результатам торгов. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Так, два земельных участка, общая площадь которых составляет две тысячи квадратных метров, переданы в аренду на тринадцать лет и два месяца. Годовая плата по итогам аукциона составила одиннадцать миллионов рублей. Уточняется, что участки находятся на улице Облепиховая.

Еще три участка переданы в аренду на двадцать лет с годовой платой 4,6 миллиона рублей в деревне Прудно и селе Старая Ситня, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что с начала года фермерам Подмосковья выделили свыше тысячи гектаров земли по льготной программе.