Пятьдесят миллионов рублей вложили в расширение терминально-логистического центра «Электроугли»

В крупнейшем в стране терминально-логистическом центре «Электроугли» в Богородском городском округе построили выставочный железнодорожный парк № 6. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что реализация данного проекта позволила увеличить протяженность железнодорожных путей до 29 километров. Ожидается, что это повысит пропускную способность центра до 25 полноразмерных контейнерных поездов в сутки с товарами для Подмосковья и всей страны.

Ведомство уже выдало застройщику ООО «Облтранстерминал» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.