Пятьдесят процентов от затрат на промоборудование теперь можно возместить в Подмосковье

В этом году условия программы по субсидированию предпринимателям приобретения промышленного оборудования значительно улучшены. Об этом сообщила Заместитель председателя правительства — Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что помимо процента возмещения, также увеличили максимально возможную сумму компенсации с десяти до двадцати миллионов рублей. При этом прием заявок на получение субсидии запланирован на сентябрь этого года.

Отмечается, что данной программой в прошлом году воспользовались тридцать промышленных предприятий региона среди них было распределено двести миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям, для этого запускаются новые региональные меры, а также внедряются современные сервисы.