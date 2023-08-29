Пятьдесят рабочих мест будет создано в новом магазине с кафе в Подольске

Продуктовый магазин с кафе построят в подмосковном Подольске. Соответствующее разрешение выдало министерство жилищной политики региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиции в проект, который находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области, составят девяносто миллионов рублей.

Магазин и кафе быстрого питания расположатся на площади почти девятьсот квадратных метров. В здании для комфорта посетителей будет применено функциональное зонирование. Входную группу оборудуют по принципу безбарьерной среды.

После реализации проекта в округе появится пятьдесят новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых домах региона.