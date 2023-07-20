Пятьдесят шесть рабочих мест создали в Реутове благодаря новому автосалону

Двухэтажное здание нового мультибрендового автосалона на улице Победы в Реутове введено в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдало областное министерство жилищной политики.

Как сообщила пресс-служба ведомства, размер инвестиций в проект, который сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, составил 425 миллионов рублей.

Площадь здания — свыше 2,8 тысячи метров. Внутреннее пространство разделено на выставочный зал и офисный блок. В автосалоне будут продавать легковые и коммерческие автомобили китайского производства, а также запчасти и сопутствующие товары.

Благодаря возведению автосалона в округе создано пятьдесят шесть новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье необходимо ускорить ликвидацию недостроев.