Пятидесятая «Фабрика производственных процессов» завершилась в Подмосковье, сообщили в областном Мининвесте. В рамках проекта сотрудников предприятий региона обучают принципам бережливого производства.

В юбилейном мероприятии приняли участие пятнадцать человек. В целом за весь год реализации проекта его участниками стали свыше семисот представителей пятидесяти девяти организаций.

В ходе обучения участники программы, решая определенную производственную задачу, могут опробовать методики, способствующие повышению производительности труда.

«Фабрика производственных процессов» проводится еженедельно. Получить подробную информацию об условиях участия в проекте можно по телефонам 8 (967) 022-32-16 и 8 (967) 210-83-66. Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно здесь.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что четверть дохода регионального бюджета обеспечивает малый бизнес.