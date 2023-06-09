Пятнадцать рабочих мест появится в Люберцах после открытия нового столярного цеха

В деревне Торбеево городского оклруга Люберцы построят столярный цех для ручной работы по дереву. Соответствующее разрешение выдало Минжилполитики Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что площадь цеха составит 1,5 тысячи квадратных метров. Здание оборудуют деревообрабатывающими станками, стружкоотсосами, пилами и другими инструментами, необходимыми для столяров-краснодеревщиков.

Ключевая особенность предприятия — девяносто процентов технологического процесса будет происходить вручную.

Застройщик инвестировал в строительство свыше шестидесяти миллионов рублей. Реализация проекта, который сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, принесет округу пятнадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за три года по программе импортозамещения в регионе откроют 150 предприятий.