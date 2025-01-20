Платежная нагрузка на россиян по кредитам достигла рекорда за четыре года

В 2024 году долговая нагрузка россиян по кредитам и займам увеличилась до рекордных уровней за последние четыре года, согласно данным, предоставленным Банком России, передает РБК.

На 1 декабря 2024 года общий объем процентов, которые кредиторы начислили, но не получили от российских домохозяйств, составил 607,8 млрд руб. Это те проценты, которые заемщики должны будут уплатить в течение месяца, следуя графику погашения кредитов.

С начала года объем данной задолженности возрос на 22,2%. Для сопоставления: в 2023 году этот показатель увеличился на 8,5%, а за 11 месяцев 2022 года — на 6,4%. Таким образом, темпы накопления процентных обязательств в 2024 году выросли более чем в три раза.

При этом объем кредитования увеличивался медленнее, чем в предыдущем году: с января по ноябрь 2024 года задолженность россиян по кредитам возросла на 11% против 22,7% за тот же период в 2023 году. На 1 декабря общие обязательства населения перед кредитными учреждениями составили 39,36 трлн руб.

Число начисленных, но не оплаченных процентов по кредитам не считается просроченной задолженностью, пояснил РБК представитель Центрального банка.

Он отметил, что сроки погашения процентов, указанные в кредитных договорах, могут существенно различаться, и, согласно отчетным стандартам, кредиторы обязаны учитывать начисленные проценты до момента их реальной выплаты.

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