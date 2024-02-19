В Крыму официально начнут работать представители «Тинькофф банка»

В Крыму с 20 февраля можно будет получить дебетовые и кредитные карты банка «Тинькофф». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на техническую поддержку финансовой организации.

Уточняется, что встречи с представителями банка будут проходить в Симферополе и Севастополе. В техподдержке уточнили, что оставить заявку на получение карты можно уже сейчас, воспользовавшись приложением или позвонив на горячую линию.

Ранее для того, чтобы получить карту «Тинькофф банка», крымчанам и севастопольцам приходилось пересекать Крымский мост. Ближайшая встреча с представителем банка могла быть организована в станице Тамань.

В Крыму с 2014 года не работали российские банки. Финансовые учреждения не заходили на территорию республики и Севастополя, опасаясь санкций со стороны Запада.

В 2022 году президент России Владимир Путин призвал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций.

Первым российским банком, начавшим работу в Крыму, стал Промсвязьбанк, который объявил о начале своей деятельности в апреле 2022 года. В начале 2023-го года в республике открылись отделения Сбера.

Ранее мы сообщали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал изменения технологий в мире с переменами в ведении войны.