Платежные терминалы Qiwi прекратили работу

Платежные терминалы Qiwi перестали работать, сообщили РИА Новости . Отмечается, что терминалы перестали обслуживать граждан в Краснодаре и Самаре.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ-банка. Регулятор объяснил это решение тем, что банк регулярно нарушал действующее законодательство РФ, а также пренебрегал нормативными актами Банка России. Кроме того, ведомство сообщало, что Qiwi мог участвовать в денежных переводах в пользу террористов.

Как пишут РИА Новости, на экране платежных терминалов появляется соответствующая надпись, предупреждающая о невозможности принимать платежи.

«Платежи временно не принимаются. Попробуйте поискать другой Qiwi терминал», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что платежная система Contact, оператором которой является Qiwi, также приостановила свою работу.

КИВИ Банк (АО) представляет собой кредитную организацию, входящую в состав группы компаний QIWI. Количество точек розничного обслуживания составляет более 100 тысяч.