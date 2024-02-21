Платежные терминалы Qiwi прекратили работу
Фото: [© Pxhere.com]
Платежные терминалы Qiwi перестали работать, сообщили РИА Новости. Отмечается, что терминалы перестали обслуживать граждан в Краснодаре и Самаре.
21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ-банка. Регулятор объяснил это решение тем, что банк регулярно нарушал действующее законодательство РФ, а также пренебрегал нормативными актами Банка России. Кроме того, ведомство сообщало, что Qiwi мог участвовать в денежных переводах в пользу террористов.
Как пишут РИА Новости, на экране платежных терминалов появляется соответствующая надпись, предупреждающая о невозможности принимать платежи.
«Платежи временно не принимаются. Попробуйте поискать другой Qiwi терминал», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что платежная система Contact, оператором которой является Qiwi, также приостановила свою работу.
КИВИ Банк (АО) представляет собой кредитную организацию, входящую в состав группы компаний QIWI. Количество точек розничного обслуживания составляет более 100 тысяч.