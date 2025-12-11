По авторынку России на 2026 год сделали прогноз

При благоприятном стечении обстоятельств объем продаж может вырасти и достичь 1,45 млн проданных легковых автомобилей в 2026 году. Таким прогнозом поделился заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Виктор Пушкарев.

Несмотря на это, негативный сценарий предполагает снижение показателя до 1,2 млн проданных машин.

Ключевым фактором, определяющим будущую динамику, по словам Пушкарева, остается общее состояние российской экономики, которая продолжает развиваться в условиях санкционного давления.

Кроме того, существенное влияние на рынок окажет индексация утильсбора, запланированная с 1 января 2026 года. Его повышение приведет к росту конечной стоимости автомобилей для потребителей, что, в свою очередь, может спровоцировать снижение покупательского спроса.

Помимо этого, отметил Пушкарев, на рынок будут воздействовать и другие важные макроэкономические и регуляторные факторы. Среди них — уровень ключевой ставки Банка России, определяющий стоимость кредитов, курс иностранных валют, динамика инфляции, а также возможные новые меры государственного регулирования.

Совокупное влияние этих параметров и определит, по какому из сценариев — оптимистичному или пессимистичному — будет развиваться автомобильный рынок в 2026 году, подытожил эксперт.

