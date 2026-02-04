Почему сумма в 2 млрд — это «менее 1%»: парадоксальная статистика зарплатных долгов в РФ
Росстат: задолженность по зарплате в России выросла за год в 2,3 раза
По итогам декабря 2025 года общая задолженность по заработной плате в России достигла 2,027 млрд рублей. Согласно данным Росстата, за месяц сумма долгов перед работниками выросла на 14,5% (256 млн рублей), а в годовом выражении увеличилась более чем в 2,3 раза, прибавив 1,135 млрд рублей.
Основной объем непогашенных обязательств (78,8%) пришелся на долги, образовавшиеся непосредственно в 2025 году, что составляет 1,598 млрд рублей.
Несмотря на значительную сумму, доля работников, перед которыми имелась задолженность, в обследуемых организациях не превысила 1%. Однако проблема сконцентрирована в конкретных отраслях. Лидерами по численности работников с невыплаченной зарплатой стали:
· Строительство — 23,7% · Здравоохранение и социальные услуги — 16,6% · Обрабатывающие производства — 15,4% · Образование — 9,1%
Наименьшие доли задолженности зафиксированы в финансовом секторе (0,3%) и торговле (0,1%).
