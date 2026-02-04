По итогам декабря 2025 года общая задолженность по заработной плате в России достигла 2,027 млрд рублей. Согласно данным Росстата, за месяц сумма долгов перед работниками выросла на 14,5% (256 млн рублей), а в годовом выражении увеличилась более чем в 2,3 раза, прибавив 1,135 млрд рублей.