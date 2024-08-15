Почти 140 млрд рублей вложат иностранные инвесторы в реализацию новых проектов в Подмосковье

В Подмосковье объем инвестиций компаний с участием иностранного капитала в новые проекты составляет свыше ста тридцати шести миллиардов рублей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе на различных стадиях реализации находятся порядка сорока новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Ожидается, что реализация этих проектов позволит создать в регионе более шестнадцати тысяч новых рабочих мест.

Строительством и оснащением новых объектов, в том числе производственных, в Подмосковье сегодня занимаются инвесторы из стран СНГ, Китая, Турции, Индии и других стран. Так, например, в числе крупнейших проектов китайских инвесторов — создание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске, строительство в индустриальном парке «Есипово» в г. о. Солнечногорск производства осевых агрегатов «Хуацзин» и расширение в Дмитровском г. о. «ТЛЦ «Белый Раст».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что старейшую школу Дубны откроют после капремонта в начале сентября.