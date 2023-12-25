Почти 20 миллиардов рублей инвестируют в строительство нового завода в Подмосковье

Компания «Л-ПАК» приступила в подмосковной Кашире к строительству первой очереди комплекса по производству гофрированного картона и упаковочной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Ожидается, что данный инвестиционный проект будет реализован в две очереди. Завершить строительство производственно-складского комплекса площадью более шестидесяти тысяч квадратных метров компания планирует в IV квартале 2024 года.

При этом весь проект будет реализован в течение трех лет. На первом этапе на предприятии будет создано 480 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен до 1300 сотрудников. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 19 млрд рублей. Примечательно, что проект на территории ОЭЗ «Кашира» будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО).

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Беларусь является ключевым партнером Подмосковья по импорту и товарообороту в целом.