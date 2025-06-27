Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать

Россияне надеются на то, что в третьем квартале этого средние зарплаты вырастут до 154 тыс. руб. Мужчины хотят в среднем получать 176 тыс. руб., а женщины – 129 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости.

29% опрошенных сказали, что ожидают повышения в третьем квартале. 18% из них рассчитывают на прибавку в зарплате, 10% ждут повышения в зарплате и в должности, 1% рассчитывает на продвижение по карьере.

Исследование проводилось с 16 по 18 июня. В нем приняли участие более 3,2 тыс. человек из всех регионов России.

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