Почти 240 подмосковных компаний получили льготные микрозаймы в этом году

Почти 240 компаний Подмосковья получили поддержку Московского областного фонда микрофинансирования с начала года. Об этом сообщила глава министерства инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Общая сумма займов превысила 380 миллионов рублей. Так, например, социальному предпринимателю из Королева рефинансировали банковский кредит, который был получен под 18 процентов. Фонд предоставил бизнесмену 4,5 миллиона рублей под ставку 3,75 процента. Деньги необходимы на покупку недвижимости для размещения детского центра.

Как напомнила глава областного Мининвеста, в настоящее время предпринимателям доступно семь программ Фонда микрофинансирования, в рамках которых можно получить кредиты до пяти миллионов рублей на срок до трех лет. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода бюджета региона.