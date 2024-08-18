Почти 28 тыс. тонн винограда планируют собрать в Севастополе

Севастопольскими аграриями планируется собрать примерно 28 тыс. тонн винограда. Об этом сообщил «Крым 24».

Уточняется, что средняя урожайность ягоды составляет 62 центнера с гектара. В силу аномальной жары ягода поспела на три недели раньше срока.

Отмечается, что севастопольские предприятия уже получили свыше четырех тысяч тонн плодов.

Ранее сообщалось, что аграрии Московской области собрали почти двадцать тысяч тонн овощей открытого грунта.