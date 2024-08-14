Аграрии Московской области собрали почти двадцать тысяч тонн овощей открытого грунта

Сельхозтоваропроизводители Подмосковья начали уборочную кампанию сельскохозяйственных культур, им удалось собрать овощи открытого грунта с площади 0,9 тысячи гектаров (12% от общего плана). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Валовый сбор составил 16,1 тысячи тонн, что на 1,7 тысячи тонн превышает показатель прошлого года. На полях Подмосковья выращивают капусту, морковь, свеклу столовую, лук репчатый, огурцы, кабачки, томаты, чеснок, тыкву и картофель», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, средняя урожайность овощей составляет 174 центнера на гектар, картофеля — 252 центнера на гектар. В общей сложности в этом сезоне в регионе соберут урожай овощей открытого грунта с площади семь тысяч гектаров. В ведомстве уточнили, что округами-лидерами по объемам сбора овощей открытого грунта оказались Дмитровский округ, Истра и Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.