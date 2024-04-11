Почти 30 подмосковных компаний присоединились к нацпроекту «Производительность труда» в этом году

В Подмосковье с начала текущего года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились двадцать семь компаний, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На данный момент число предприятий-участников превысило 260. Поддержку в реализации нацпроекта им оказывают федеральный и региональный центры компетенций», — отметила она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что новыми участниками национального проекта стали в том числе производитель упаковочной продукции из Пушкино, мебельная фабрика из Богородского округа и производитель мясной продукции из Истры.

Для того, чтобы присоединиться к национальному проекту «Производительность труда», необходимо оставить заявку по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Московской области.