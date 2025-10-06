Почти 300 тыс. человек воспользовались автобусами в Крыму за лето

За прошедший летний сезон крымские автобусные перевозчики продемонстрировали значительный рост пассажиропотока. Согласно официальным данным, озвученным генеральным директором ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеславом Мартыновым, за летние месяцы услугами междугородного сообщения воспользовались почти 280 тыс. человек, включая как отдыхающих, так и местных жителей. Об этом сообщает «Крым 24».

Этот показатель на 15% превысил результаты аналогичного периода прошлого года, когда было перевезено 240 тыс. пассажиров. Столь существенный рост свидетельствует о возрастающей популярности полуострова как туристического направления и подтверждает востребованность доступного транспорта.

Важно отметить, что транспортная инфраструктура Крыма успешно справилась с возросшей нагрузкой. По словам Мартынова, перевозчики остались довольны загруженностью маршрутов и констатировали готовность системы к обслуживанию значительного потока гостей.

Таким образом, прошедший курортный сезон не только показал положительную динамику пассажиропотока, но и доказал эффективность работы транспортного комплекса полуострова в условиях повышенной сезонной нагрузки.

