Почти 35 млрд рублей инвестировать в запуск своих предприятий новые резиденты подмосковных ОЭЗ

Привлеченные в прошлом году резиденты пяти подмосковных особых экономических зон планируют инвестировать в запуск своих предприятий порядка 34,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что всего на текущий момент на территориях всех ОЭЗ работают более двухсот резидентов. Суммарно компаниями создано уже более десяти тысяч рабочих мест. Напомним, всего в Московской области работают 5 особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира» и «Максимиха».

Так, в прошлом году к «Истоку» и «Максимихе» присоединилось по одному резиденту, а к «Кашире» — три. При этом лидером по количеству привлеченных инвесторов стала ОЭЗ «Дубна» — к ней присоединилось 12 новых компаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.