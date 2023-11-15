Почти 35 проектов импортозамещения в пищевой промышленности реализовывают в Подмосковье

Только в сфере пищевой промышленности на данный момент в Московской области реализуется 34 проекта, суммарный объем инвестиций по которым составляет почти 29 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что реализация данных импортозамещающих проектов позволит создать на территории региона более 3,4 тысячи новых рабочих мест.

Так, в Раменском городском округе компания «Евромол» приступила к строительству нового производства молочной продукции. Инвестиции — пятьсот миллионов рублей. Производство кондитерских изделий на территории Егорьевска реализует компания «Машины сладости». Инвестиции в проект составят пять миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.